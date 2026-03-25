English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ : ಸಿಎಂ

ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯೇನೋ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ವಾರಸ್ಯವೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜನರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ ಮಾತ್ರ ಹಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಸಿಎಂ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೋರಾಗಿಯೇ ಕಂಡಿದ್ದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲವಲವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 25, 2026, 08:59 PM IST
Trending Photos

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ‌ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕಾ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಕವರೇಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ‌ ಪೂರಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ‌ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ರು.. ಈವೇಳೆ ಹಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯ್ತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಶಾಸಕ ರಿಂದ ಸಿಎಂ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾದ್ರೆ, ಅತ್ತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರನ್ನ ಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ದಾಟಿಯಲ್ಲೇ ಕುಟುಕಿದ್ದೂ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಸದನದ ವೇಳೆ ಈರೀತಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಕಾಮನ್. ಆದ್ರೆ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈರೀತಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ವೇಳೆ ಖಾದರ್ ತಾವು ಸಂಪುಟ ಸೇರೋ ಆಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿ ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಸದನದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ರು. 

ಸ್ಪೀಕರ್ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್‌ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಡೌಟಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಫೀಕರ್ ತಮ್ಮ‌ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು‌ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಶೋಕ್ ಮಾತಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳುವವರೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಕ್ ಹಾಕಬೇಡ, ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಕುಟುಕಿದ್ರು.. ಈ ವೇಳೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ನಗುವೋ‌ನಗು.

ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಬಾಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಶಾಸಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ‌ ಮಾಡಿದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಮಾತ್ರ ಡಿಕೆಶಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಿದ್ರು. ಈವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಅಶೋಕ್ ಮಾತನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಲ್ವೇ, ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೂ ಆಸೆಯಿಲ್ವೇ. ನೀವು ಯಾರು ಸಿಎಂ ಆದ್ರೂ ಸಂತೋಷವೇ. ಆದ್ರೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದ್ರು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ‌ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು. ಈವೇಳೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನದವರೆಗೆ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತೇ ನೆಂದ್ರು. ಡಿಕೆಶಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು. ಯಾಕೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬಾರ್ದಾ, ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಆಗಬಾರ್ದಾ, ಖಂಡ್ರೆ, ದಿನೇಶ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬಾರ್ದಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೇ ವಿನಃ ಕೊನೆಗೂ ಡಿಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಇಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಉತ್ತರದ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಬನೀವು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸಿಎಂ ಆದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಶಾಲು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆಂದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್‌ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಎಂ ನಾನು ಮೊದಲು ಟವೆಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಶಾಲು ಹಾಕೋಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆಂದ ಸಿಎಂ. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಎಂ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಉಳ್ಳವರು ದೇವಾಲಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು‌ ಮಾಡಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಪಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಕೊಂಡ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಯೇ ಬಂದು ಸಿಎಂ ಆದವನು ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಯೋಗವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಿದ್ರಾ ಅಂತ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿಚಾಯಿಸಿದ್ರು.

ಸಿಎಂ ಉತ್ತರದ ವೇಳೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಎಂ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು‌ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೋಗಿಬಂದು ಸಿಎಂ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಕೆದಕ್ತಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ನಯವಾಗಿಯೇ ಸಿಎಂ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ತಿದ್ರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯ್ತು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ರು.. ಆಗ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನೇ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬಂದವರು ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೂ ಅದೇರೀತಿ ಥೂಚೀ ಅಂತ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನಿ ಅಂತ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಕಾಲೆಳೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ‌ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಎಂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಥೂ ಛೀ ಅನ್ನಿ ಅಂತ ಸವಾಲ್ ಎಸೆದ್ರು. ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಎಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಎದುರಾದ ಈಮಾತಿಗೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಕ್ ಆದ್ರು.. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಮೋದಿಯವರ ಪರಮಭಕ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ಆರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದವರು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಕುಟುಕಿದ್ರು.

ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಲೆಳೆದ್ರು. ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ದೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತೀರ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಕೆಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಕುಟುಕಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಎರಡು ಬಜೆಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ವೆ ಅದನ್ನೂ ನಾವೇ ಮಂಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಶೋಕ್ ನೀವೇ ಮಂಡಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು..

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಲಾಪ ಇಂದು ಸಿಎಂ ಉತ್ತರದ ವೇಳೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಯ್ತು.. ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸುಧೀರ್ಘ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವರದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ರು..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

CM SiddaramaiahDK ShivakumarR AshokKannada newsKannada

Trending News