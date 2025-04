ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹವಾ..! ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ..

CM Siddaramaiah in Pak media : ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಜನತೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಉಗ್ರದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಾಳಿಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ನಡುವೆ ಹಠಮಾರಿ ಪಾಕ್‌ ಸಹ ಈ ದಾಳಿಗೂ ತಮಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯುದ್ಧವಾದರೂ ಸರಿಯೇ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ.. ಅಸಮರ್ಥರಲ್ಲ ಅಂತ ದಡ್ಡತನ ತೋರುತ್ತಿದೆ.. ಇನ್ನೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಹ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪಾಕ್‌ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪಾಕ್‌ಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿವೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Has Congress come openly to protect Pakistan and sabotage India's narrative?

Pakistani media is quoting Karanataka's CM Siddaramaiah statement that India should not go on war with Pakistan

Don't forget that international community takes such internal statements very seriously pic.twitter.com/x7OAjQboTR

— STAR Boy TARUN (@Starboy2079) April 26, 2025