ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌..! "ಕೈ" ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿದಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಡಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅಪ್ತರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಂ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸುಮ್ಮನ್ನಿದ್ದ ಕೈ ಶಾಸಕರು, ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗೇ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಯತೀಂದ್ರ ಐದು ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯತೀಂದ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು..ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ ಯತೀಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೋಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಡಿಕೆ ಪರ ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿಸಿಎಂಗೆ 139 ಶಾಸಕರ ಬಲವಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರಾಣ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಯತೀಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಇಂತದ್ದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರ ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆಗಳು ಶುರುವಾದ್ವು. ತದನಂತೆ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿತ್ತು. ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಕೂಡ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ರು..ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯತೀಂದ್ರ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..ಯತೀಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಈರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು..ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಪುತ್ರನ ಮೂಲಕ ಗಟ್ಟಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ..
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗ್ಳಿಂದ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರ ಯತೀಂದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ..ಡಿಸಿಎಂ ಆಪ್ತರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಸಮುದಾಯವಾರು ರಹಸ್ತ ಸಭೆಗಳೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಿವೆ..ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.