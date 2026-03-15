ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಏರಿಕೆ..! ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕಳ್ಳಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ದಿನೆ ದಿನೇ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಮೆನು ನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಕೆಲ ಕಳ್ಳ‌ ಏಜೆನ್ಸಿ ಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 15, 2026, 06:46 PM IST
    • ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ದಿನೆ ದಿನೇ ಏರಿಕೆ
    • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ‌ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ
    • ಎರಡು ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಕ್ರಮ‌ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ಐದಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೈರಾಣುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡ 130 ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ‌ ಶೆಲ್ಟರ್ ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟಲ್ IDC ಹೋಟೇಲ್ ಗಳು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದೆ. 

ಇರೋ ಬರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆನು ಕಡಿತ ಆದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.‌ ದರ ಏರಿಕೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನೂರು ರೂ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ 90 ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ವಸೂಲಿಗಿಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಧ್ಯ ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ವೊಂದರ ಬಿಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ತಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಪರದಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕರ್ತಾನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕ ಜನಾರ್ದನ್ ಎಂಬಾತ 498 ಕೆಜಿಯುಳ್ಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು‌ಹೊಂದಿರದ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಡಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ.. ಕಳೆದು ಐದಾರು ದಿನಗಳ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೋರಾಟ, ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹರ್ಮೂಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 24 ಅಡಗುಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಅಡಗುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ‌ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದು, 9,27,00,000 LPG ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

