  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕಥೆ ನಿನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್.. ಇಂದು ಅಸಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪಿಜಿಗಳ ಕಥೆ ಏನು..?

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕಥೆ ನಿನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್.. ಇಂದು ಅಸಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪಿಜಿಗಳ ಕಥೆ ಏನು..?

Bangalore LPG Shortage News: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 11, 2026, 12:28 PM IST
  • ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತ
  • ಹೋಟೆಲ್ ಕಥೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿಜಿಗಳ ಕಥೆ ಏನು?
  • ಅತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರು

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕಥೆ ನಿನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್.. ಇಂದು ಅಸಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶುರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪಿಜಿಗಳ ಕಥೆ ಏನು..?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ..ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.. 

ಅಮೇರಿಕಾ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ದಿಢೀರನೇ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ!.. ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಂಗಾರ ಇನ್ನು ಕನಸಷ್ಟೇ..

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು,ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರು ಇವತ್ತೇ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ನಂಬಿಕೊಂಡವ್ರ ಕಥೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಜಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಪಿಜಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ

* ಪಿಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರೋ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರು 
* ಪಿಜಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್ 
* ಸೆಲ್ಫ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ 
* ವೈರೈಟಿ ಡಿಶ್‌ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಿರೋ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರೂ 
* ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಶ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ 

ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು 

* ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಯು ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು 
* ಸಿಂಪಲ್ ತಿಂಡಿ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ನಿರ್ಧಾರ 
* ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ ಖರ್ಚಾಗೋ ಡಿಶ್ ಗಳಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ 
* ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?.. ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

