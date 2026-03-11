ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ..ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ..
ಅಮೇರಿಕಾ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ..
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು,ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಇವತ್ತೇ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ನಂಬಿಕೊಂಡವ್ರ ಕಥೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಜಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಪಿಜಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ
* ಪಿಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರೋ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರು
* ಪಿಜಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್
* ಸೆಲ್ಫ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್
* ವೈರೈಟಿ ಡಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಿರೋ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರೂ
* ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಶ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ
ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು
* ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಯು ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು
* ಸಿಂಪಲ್ ತಿಂಡಿ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ನಿರ್ಧಾರ
* ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ ಖರ್ಚಾಗೋ ಡಿಶ್ ಗಳಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಬ್ರೇಕ್
* ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನ
