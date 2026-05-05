Hotel Food Price Hike Karnataka: ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನತೆಗೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸುಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟದ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಎರಡರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣುವವರಿಗೂ, ಹೋಟೆಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುವವರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬರೆ ತಪ್ಪದಂತಾಗಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ದರ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 993 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 19 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಈಗ 3,154 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ, ದೋಸೆ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ-ಟೀ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತರಕಾರಿ ದರಗಳು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಮಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬಟಾಣಿ ದರ 300 ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ. 45-50ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.