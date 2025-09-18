English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರ : ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 18, 2025, 05:00 PM IST
  • ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ.
  • ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನ ಮಳೆ ಕಾಟವಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
  • ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 45 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಡಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರ : ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ರಾಜಧಾ‌ನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬಂದರೂ  ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ .  ರಸ್ತೆಗಳ ಕತೆ ಹೇಳೋದೆ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದು ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾವುಗಳ ಸರಮಾಲೆ‌ ಆದರೆ  ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಲರ್ಟ್  ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜಿಬಿಎ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನ ಮಳೆ ಕಾಟವಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 45 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಡಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ತರೆದು ಕಾದುಕುಳಿತಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅಪಘಾತಗಳ ಸರಮಾಲೆ‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವುನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬೈರತಿ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೋರ್ವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ.‌ ಇದೆಲ್ಲಾ ಮನಗಂಡ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಐಡಲ್‌ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌-2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

 ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಸಭೆಗೂ‌ ಮುನ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಯಿಂದ ಆಗಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾಹುತಗಳು ಸೇರಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗಾಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ  ರೈಲು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡರು ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ  ಮಂದಬುದ್ದಿಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಎಂಬಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿನ ಶಂಕೆ

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

