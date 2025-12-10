ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ: ಸದನದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಹಲವು ಶಾಸಕರು..!

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯಾಯ್ತು.ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಾಸಕರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ರು..ಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ,ಸಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಲೇವಡಿ ಮೂಲಕ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ರು.ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಾಯ್ತು.
ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ೧೦ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೮೯ ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ರು,೮೧ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇವೆ,ಅವು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ,ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿವೆ,ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ೧೦ ಕೋಟಿ ತಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು.ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ರು.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದ್ವು.ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು.ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರಿಗೂ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರು. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು.ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಪ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರ,ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರ..ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು.ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದ್ರು.ಈ ವೇಳೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ತೀರ್ವ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಯ್ತು.ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲಮಾಣಿ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಯತ್ಬಾಳ್ ಪರ ನಿಂತ್ರು. ನಿಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆಂದು ಭರವಸೆಕೊಟ್ರು.
ಹಾಗಾಗಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ರು..
ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಕಚ್ಚಾಟದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ..!
ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟದ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲೂ ಕೆದಕಲಾಯ್ತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇದನ್ನ ಕೆದಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವವಿಲ್ಲ.ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಂಎಲ್ ಸಿ ಸಿಎಂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಐದು ವರ್ಷ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಅಂತಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ.ಕನಕಪುರದ ಶಾಸಕರು ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ,ರಾಜಣ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೂಲಿ ಮೊದ್ಲು ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ..ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ನಾನು ಸಿಎಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ..ಇದು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು..ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತ್ರೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ..ಅಶೋಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆದಕ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಂತ್ತಿತ್ತು..ಅತ್ತ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಂದಲೂ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಿಎಂ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು..ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ರು.
ಪ್ರಮುಖ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆಯೇ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮೈಕ್..!
ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ನಡೆಸಿದ್ದರು.ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಕರಾಳದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿದ್ರು.ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆಯೇ ಸದನದೊಳಗಿನ ಮೈಕ್ ಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟು ೧೫ ನಿಮಿಷ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುವಂತಾಯ್ತು..ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಂಡಿಸ್ತಿದ್ರು.ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಸದನಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು..ಆದ್ದಡ ಮೈಕ್ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಂಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ,ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ..ಪ್ರಮುಖ ಬಿಲ್ ಅದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು..ಆದ್ರೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಕಲಾಪವನ್ನ ಮುಂದೂಡ ಬೇಕಾಯ್ತು..ನಂತರ ಮೈಕ್ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಾಪವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣದ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸುಮ್ಮನಾಗ ಬೇಕಾಯ್ತು.ಆದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತೀರ್ವ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್,ವಿಜಯೇಂದ್ರ,ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತು..ಧ್ವೇಷ ಭಾಷಣದ ವಿಧೇಯಕವನ್ನೂ ಮಂಡಿಸಲಾಯ್ತು.
ರಾಚಪ್ಪ ಸುತ್ತೂರು
ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ .ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್
ಬೆಳಗಾವಿ