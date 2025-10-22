English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ - ಆರೆಸೆಸ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ..!

ಸಂಘಪರಿವಾರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಡುವೆ ಎದ್ದಿರುವ ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ.ಖರ್ಗೆಯ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡಿಯೇ ಸಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಹಠಕ್ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 22, 2025, 07:30 PM IST
ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ - ಆರೆಸೆಸ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ..!

ಪಥ ಸಂಚಲನ‌ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಖರ್ಗೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ತಾಪುರವನ್ನ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಣಕಹಳೆ ಊದೋಕೆ‌ ಹೊರಟಿದೆ.ನವೆಂಬರ್ ೨ ರಂದು ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿಯೇ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಸವಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಇತ್ತ ಪಕ್ಷದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಂತೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನ ಭೇದಿಸೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಬವಿಸಿದೆ. ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂಘಪರಿವಾರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಡುವೆ ಎದ್ದಿರುವ ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ.ಖರ್ಗೆಯ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡಿಯೇ ಸಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಹಠಕ್ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ನವೆಂಬರ್ ೨ ರಂದು ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸೋಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನೂ‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ..ಇದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂದೇ ನಮಗೂ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿವೆ. ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್,ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ, ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಮನವಿ‌ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ..ಇದೀಗ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಮಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಸೂಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ! ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಭಯದಿಂದ ದೇಶ ತೊರೆದ ಆಕೆಯ ಜೀವನ ಈಗ ಹೀಗಿದೆ..

ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೊಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್..!

ಇನ್ನು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ನೂರು ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಘ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸದೆ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘಪರಿವಾರದ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ, ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ..ಆದ್ರೆ ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ..ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವವರು,ಸಂಘದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಲಿ ಅಂತ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಭಾರತ್‌ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್‌‌, ಐಶಾರಾಮಿ ಬೆಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ

ಇನ್ನು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ,ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ,ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರ ಅರ್ಜಿ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ.ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಇವೆ.ಇದೀಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಎಲ್ಲರು ಮಾಡಬೇಕೆಂ‌ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕೂಡ ಪಥ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಡೆ ತಡೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ೨ ರವರೆಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಡುವಿನ‌ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ.ಇತ್ತ ಸಂಘ ಪರಿವಾರವೂ ಹಠ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ.ಅತ್ತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಬಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ನಡುವಿನ ಈ ಹೈಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತಾಪುರದ ಜನ ಸಿಲುಕದಿದ್ರೆ ಸಾಕು.

ವರದಿ: ರಾಚಪ್ಪ ಸುತ್ತೂರು

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ 

ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯುರೋ

