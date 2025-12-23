English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Karnataka
  • ಕೈ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರಾಜಣ್ಣ ಪತ್ರ : ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕಳುಹಿದ ಸಂದೇಶವೇನು?

ಕೈ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರಾಜಣ್ಣ ಪತ್ರ : ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕಳುಹಿದ ಸಂದೇಶವೇನು?

ವೋಟ್ ಚೋರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದು ಕೊಂಡ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪತ್ರ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವೇನು.. ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ.. ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ತಂತ್ರವಾ.. ಹಿಂದಿರುವ ಲಾಭನಷ್ಟ ಗಳೇನು? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶವೇನು.. ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೇನು..??

Dec 23, 2025
    • ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜಣ್ಣ..!
    • ಕೆ‌ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಪತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು..?
    • ರಾಜಣ್ಣನ ಪತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ & ಗುರಿ ಡಿಕೆಶಿನಾ...?

ಕೈ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರಾಜಣ್ಣ ಪತ್ರ : ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕಳುಹಿದ ಸಂದೇಶವೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾರನ ಕೈಸೇರಿದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಜಣ್ಣ ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಬವ ವಾಗಿವೆ. ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ, ಅದರ ನಂತರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತ ವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದು, ನೆಹರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾವು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾದ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಮಾತುನ ತುಣುಕುಗಳು, ಅದನ್ನು ತಿರುಚಿ ತಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದು, ಯಾರು ತಲುಪಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಮಾರ್ಮಿಕ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ನಾನಾ ಗೂಡಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವೋಟ್ ಚೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲೇನು ಇರಲಿಲ್ವೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ‌ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ತಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತವೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೈಸೇರಿತ್ತು. ಇದು ತಲುಪಿದ ನಂತರವೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ ಗೊಂಡರಂತೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಿಎಂಗೆ ಫೋನಾಯಿಸಿ ಕಿಕ್ ಔಟ್ ಹಿಮ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಆಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾರದಷ್ಟು ನಂಟಿದ್ರೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆಯೇ ರಾಜಣ್ಣನವರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 

ಇದೀಗ ಇದನ್ನ ರಾಜಣ್ಣ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪಚ್ಯುತಿ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ದ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೆತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗ ಹರಿದಾಡ್ತಿವೆ.

ಇನ್ನು ರಾಜಣ್ಣ ಪತ್ರ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ನೀಡ್ತಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಮಾಡಿದ್ದು ಇದು, ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಅದು ಎನ್ನುವ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ಇಬ್ಬರ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ  ರಾಜಣ್ಣ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಹೊಸ ಚರ್ಚಗೆ ನಾಂದಿ‌ ಹಾಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆಯೇ ಇದು ವರಿಷ್ಠರ ಕೈತಲುಪಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರದ ವಿಚಾರ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

K.N. RajannaRahul gandhisiddaramaiah cabinetD.K. ShivakumarKarnataka congress

