ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ಬಂಡೆ : ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ 

ಈ ಭಾರಿಯ ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಂತೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅಲ್ಲಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಕೆಶಿ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ದೂರದ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಿದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 19, 2026, 07:42 PM IST
ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ಬಂಡೆ : ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 126 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚುನಾವಣೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಬಹುದು.ಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು.. ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣೆಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ‌ನಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರೇ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ‌ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್‌ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ರೆ, ದೂರದ ಅಸ್ಸಾಂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣಾ ಆಖಾಡಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ‌. ಗೌಹಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಬಾರದ ಬುದ್ಧಿ!..ಮತ್ತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ರಾಬರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್..!

ಇನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತನು, ಮನ, ಧನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಳಸಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅವರ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯ ಆಸೆಯ ನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ರೂಪಿಸಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಆಗ ವರಿಷ್ಠರು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ರೂ ನೀಡಬಹುದು.

ಇಂತದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಉದ್ಬವಿಸಿದೆ. ಕೆಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 126 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 86 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ‌ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಕೇವಲ 25 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ 22 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಭಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿ‌ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷ ಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಶೇ61 ರಷ್ಡು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ‌ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಫೆ.20ರ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2ಕ್ಕೆ ಮುಷ್ಕರ

ಆದ್ರೆ ಶೇ 34.22 ರಷ್ಟಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂರು, 13% ರಷ್ಟಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ, ಬೋಡೋಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ 32 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 32 ರಷ್ಟಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲೂ ಒಬಿಸಿ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಹಿಂದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣದ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಮತಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯನ್ನ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವರಿಷ್ಠರದ್ದು.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಡಿಕೆಶಿ‌ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಂದು‌ ಗೌಹಾಟಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಭುಪೇಶ್ ಬಗೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಣೆದು ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಆಸೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

