  Kannada News
  Karnataka
  ಶಾಸಕರ ಪ್ರವಾಸದ ಮೇಲೆ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಣ್ಣು : ಫಾರೀನ್‌ ಟೂರ್‌ಗೆ ಹೋದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? 

ಶಾಸಕರ ಪ್ರವಾಸದ ಮೇಲೆ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಣ್ಣು : ಫಾರೀನ್‌ ಟೂರ್‌ಗೆ ಹೋದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? 

ವರಿಷ್ಠರ ಅವಕೃಪೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು 13 ಶಾಸಕರು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಯ, ಆತಂಕದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರವಾಸ ನಾನಾ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 18, 2026, 08:34 PM IST
    • ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ..!
    • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಹಾರಿದ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು..!
    • ಇಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಾಸಕರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ..!

ಶಾಸಕರ ಪ್ರವಾಸದ ಮೇಲೆ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಣ್ಣು : ಫಾರೀನ್‌ ಟೂರ್‌ಗೆ ಹೋದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಧ್ಯಯನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಸಮಾಧಾನದ ನಡುವೆಯೂ ಸುಮಾರು 13 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಮೂಲಕ ಕೌಲಲಾಂಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸುಮಾರು 22 ಶಾಸಕರು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗೂ ವರಿಷ್ಠರ ಭಯ ದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗೋಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತೇವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್, ಹೊಸದುರ್ಗ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ರಘಮೂರ್ತಿ, ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ರು. ಇಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಶಾಸಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ಯಾರು..?

1) ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಇಂಡಿ
2) ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
3) ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
4) ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಜಗಳೂರು
5) ಹೆಚ್.ಡಿ.ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
6) ಬಿ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್, ಸಿರಗುಪ್ಪ
7) ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ಸಿಂಧನೂರು
8) ವಂಸತ್ ಕುಮಾರ್, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
9) ಶರಣಗೌಡ ಬಯ್ಯಾಪೂರ, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
10) ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್, ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ
11) ಡಿ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
12) ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
13) ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ

ಇಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ‌ ಹೋಗೋರ್ಯಾರು..?

1) ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ, ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ
2) ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಚಿವರು
3)ಜೆ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಬೀಳಗಿ
4)ಬಿ.ಬಿ.ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ, ಬಾದಾಮಿ
5) ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್, ಕೊಪ್ಪಳ
6) ಬಸಂತಪ್ಪ, ಮಾಯಕೊಂಡ

ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ಯಾರು?

1) ಶಾಂತನಗೌಡ, ಹೊನ್ನಾಳಿ
2) ಕೋನರೆಡ್ಡಿ, ನವಲಗುಂದ
3) ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಹೊಸದುರ್ಗ
4) ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ
5) ಬಸನಗೌಡ ತುರುವೀಹಾಳ, ಮಸ್ಕಿ

ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಪ್ರವಾಸ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು,ಈಗೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಅನ್ಮೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದೆ.ಅತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೂಡ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ನಾನಾ ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥಗಳು ಸೇರ್ತಿರೋ ದ್ರಿಂದ ಈಗ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡು ವಂತಾಗಿದೆ.ಇನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಹೋದವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಎಂ ಪರ ಬೆಂಬಲಿಗರೇ ಇಲ್ಲ..ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಬಲಿಗರೂ ಇದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕದಿದ್ರೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ,ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇ ನಾದ್ರೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದ್ರೆ ಆನಂತರ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ‌..

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.ನಿನ್ನೆ ೧೩ ಶಾಸಕರು ಆಸ್ತ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ರೆ,ಇಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಶಾಸಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.ಬಹುತೇಖರು ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ರಾಜಕೀಯ ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಆತಂಕದಿಂದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಶಾಸಕರ ಈ ಪ್ರವಾಸ ರಾಜಕೀಯ ವೋ,ಸಿಎಂ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಕೇತವೋ, ಅಧ್ಯಯನವೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka Congress MLAs tourAustralia New Zealand study tourSiddaramaiah Vs DK Shivakumar

