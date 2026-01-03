Viksit Bharat Guarantee: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸಿಎಂ- ಡಿಸಿಎಂ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ,ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ದ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಮನ್ ರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬದಲಿಗೆ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೋಜ್ ಗಾರ್ ಆಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ( ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ ಜೀ) ಜಾರಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೈ ನಾಯಕರು,ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇಂದು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ರು.ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸದೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ.. ಇದರದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ.. ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ.ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇಳಿಕೆ ಯಾಗುತ್ತೆ.ದಲಿತ,ಆದಿವಾಸಿ ಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಲಸೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು ಬರೀ ಅನುಷ್ಟಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗುತ್ತೆ.ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು.
ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ವಿರುದ್ದ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು.ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ದ ರೈತರು, ಪಕ್ಷ ಬಿಲ್ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಕೂರುವ, ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಳಸುವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ.. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಯಶಸ್ಸು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿ,ನರೇಗಾ ಮರು ಜಾರಿಗೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭಯ ಲ್ಲೂ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.