English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಕ್ಕೂರು ಏರೋಡ್ರೋಂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ಬಳಕೆಗೆ ಚಿಂತನೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅವರು ಇಂದು ಜಕ್ಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಏರೋಡ್ರೋಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 3, 2025, 09:31 PM IST
    • ಜಕ್ಕೂರು ಎರೋಡ್ರೋಂ ರನ್ ವೇ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದು
    • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು
    • ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

Trending Photos

ʼಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆʼ.. 43 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿವಾಹವಾಗ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ? ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋನ್‌ ಕಾಲ್‌ ಆಡಿಯೋ
camera icon6
Anushka Shetty
ʼಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆʼ.. 43 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿವಾಹವಾಗ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ? ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋನ್‌ ಕಾಲ್‌ ಆಡಿಯೋ
ಖ್ಯಾತ ತಾರೆ ಜೊತೆ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲಿಪ್‌ಲಾಕ್‌!! ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌
camera icon8
Sara Tendulkar
ಖ್ಯಾತ ತಾರೆ ಜೊತೆ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲಿಪ್‌ಲಾಕ್‌!! ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ..!
camera icon5
snake repellent plant
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ..!
ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಮರು ಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುವುದು ಪಿಎಫ್ ಹಣ : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇದು
camera icon7
EPFO
ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಮರು ಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುವುದು ಪಿಎಫ್ ಹಣ : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇದು
ಜಕ್ಕೂರು ಏರೋಡ್ರೋಂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ಬಳಕೆಗೆ ಚಿಂತನೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
File Photo

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಕ್ಕೂರು ಎರೋಡ್ರೋಂ ರನ್ ವೇ  ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅವರು ಇಂದು ಜಕ್ಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಏರೋಡ್ರೋಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್.. ರೀ ಒಪನ್‌ ಆಗುತ್ತಾ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ..!?

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ  ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ  ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ   ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ  ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 200 ಎಕರೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಿದ್ದು, ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ  ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರನ್ ವೇ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ  ಮೂರು ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು  ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ಲಭ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು  ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವಿದ್ದು,  ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೌಜನ್ಯ ತಾಯಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು:
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಸಿಬಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದೆ.  ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೌಜನ್ಯ ತಾಯಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಯಾತ್ರೆ:
ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದ ಯಾತ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಚಲೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಕಂಕುಮ ವಿಚಾರ, ಇಫ್ತಾರ್‌ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ: ಜೋಶಿ ತಿರುಗೇಟು

ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ ಅಲ್ಲ:
ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಪಡೆದು ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ  ಮಾತನಾಡಿದೆ ಎಂದರು.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Jakkur Aerodrome ExpansionChief Minister Siddaramaiah

Trending News