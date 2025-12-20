English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ‘ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಣ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲೇರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಂದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಡಿ ಹುಷಾರ್..!

‘ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಣ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲೇರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಂದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಡಿ ಹುಷಾರ್..!

Copper coins and tricking publicstrap : ಅಲರ್ಟ್‌ ಅಲರ್ಟ್...‌ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಜಮಾರಿಸುವ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಟೀಮ್‌ವೊಂದು ಇದೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ...  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:27 PM IST
  • ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ
  • ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾಲ ಯಮಾರಿಸಲು ಬಂದು ಮಕ್ಮಲ್‌ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದೆ..
  • ವಂಚಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್‌ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
camera icon5
ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್‌ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
camera icon6
Shani Rahu Ketu 2026 Effect
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
camera icon5
celebrity divorce 2025
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೇ! ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ
camera icon6
Most Valuable Elements
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೇ! ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ
‘ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಣ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲೇರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಂದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಡಿ ಹುಷಾರ್..!

Copper coins and tricking publicstrap:  ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಈಗಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬರಲಿದೆ ಥಟ್‌ ಅಂತಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಿರಾ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಓಳು ಬಿಡೋರನ್ನ ನಂಬಲೇಬೇಡಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು.ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದರು ಸಾಲದು ನೂರಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಜಾಲಗಳಿವೆ..ಈ ಎಲ್ಲಾವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ..ಯಾವುದೇ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾಮರಿಸುವವರು ಇರುವ ತನಕ ವಂಚನೆಗೊಳ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು..ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಕ್ಷಿತಾ-ಧ್ರುವಂತ್ ಇನ್…ರಜತ್- ಚೈತ್ರಾ ಔಟ್

ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿ ನಾಣ್ಯ ಪಡೆಯುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಖದೀಮರ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ KSRTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಂಚಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  ಖದೀಮ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಣ್ಯ ಎಂದು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಮಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಕ್ಷಣ KSRTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ  ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ವಂಚಕರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಥಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಂತಹದೊಂದು ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಗ್ಯಾಂಗ್‌  ಇರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ...ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಜನರೇ ಇತರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೂರು ಕೋಟಿಗಾಗಿ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿ ತಂದೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಪಿ ಮಕ್ಕಳು..!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Copper coins publics trap

Trending News