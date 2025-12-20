‘ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಣ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲೇರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಂದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಡಿ ಹುಷಾರ್..!

Copper coins and tricking publicstrap: ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಈಗಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬರಲಿದೆ ಥಟ್ ಅಂತಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಿರಾ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಓಳು ಬಿಡೋರನ್ನ ನಂಬಲೇಬೇಡಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು.ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದರು ಸಾಲದು ನೂರಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಜಾಲಗಳಿವೆ..ಈ ಎಲ್ಲಾವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ..ಯಾವುದೇ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾಮರಿಸುವವರು ಇರುವ ತನಕ ವಂಚನೆಗೊಳ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ..
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು..ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿ ನಾಣ್ಯ ಪಡೆಯುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಖದೀಮರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ KSRTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಂಚಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖದೀಮ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಣ್ಯ ಎಂದು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಮಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಕ್ಷಣ KSRTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ವಂಚಕರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಥಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಂತಹದೊಂದು ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ...ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಜನರೇ ಇತರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ.
