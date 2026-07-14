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Karnataka Covid Case: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಕ್ಕರಿಸಿದ ಕೊರೊನಾ! 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 32 ಕೋವಿಡ್‌ ಕೇಸ್‌ ಪತ್ತೆ

Corona Virus: ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (Andhra Pradesh) ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೊರೊನಾ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 32 ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 14, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:27 AM IST
Karnataka Covid Case: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಕ್ಕರಿಸಿದ ಕೊರೊನಾ! 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 32 ಕೋವಿಡ್‌ ಕೇಸ್‌ ಪತ್ತೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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