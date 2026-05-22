ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಲು ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಪಕ್ಷವೊಂದು ಜನ್ಮತಾಳಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಮೂಲದ ಜಗದೀಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂಬುವವರು ಈ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಿರಲೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ ಪಕ್ಷ’ವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಕೌಂಟರ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಜಗದೀಶ್ಚಂದ್ರ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜಿರಾಲೆಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ‘ಹಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ’ಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನಾವು ಜಿರಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಿಟ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, 'ಜಿರಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ‘ಹಿಟ್’ ಹಾಗೂ ‘ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆ’ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸದಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ ಬಳಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ‘ಹಿಟ್’ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.