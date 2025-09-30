ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪೋಟ, ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ದಂಪತಿ : ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬದುಕುಳಿದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಹಾಸನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೋಟದ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವ ದಂಪತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡೆವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುದ್ದು ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪಾರಾಗಿವೆ.
ಹೀಗೆ ಮೈಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚೀರಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ದಂಪತಿ. ಸ್ಪೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಛಿದ್ರವಾದ ದೇಹಗಳು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಹಾಸನದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್. ಹೌದು, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8.30ರ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಂತೆ ಶಬ್ಧ ಬಂದಿದೆ. ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾರಿ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾಗಿ ನರಳಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಣಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನ ಹಾಸನದ ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು.
ಇನ್ನು ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಹಾಸನ ಎಸ್ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಜೀತಾ ಸೇರಿ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡೆ ಸಿಡಿಸುವ ಸಿಡಿ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯರ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಮತ್ತವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಕೂಡಾ ಇದ್ದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಗಂಭೀರತೆ ಅರಿತ ಪೊಲೀಸರ ಸೋಕೋ ಟೀಮ್, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ತಂಡ, ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಘಟನೆಯ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬೇಕಿದೆ.