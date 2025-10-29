English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಹುಲಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ‌ನಡೆಸುವಾಗ ವ್ಯಾಘ್ರ ನ ದಾಳಿಗೆ ಹಸು ಬಲಿ: ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಿಡಿ

ಹುಲಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ‌ನಡೆಸುವಾಗ ವ್ಯಾಘ್ರ ನ ದಾಳಿಗೆ ಹಸು ಬಲಿ: ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಿಡಿ

ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಹಸು ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಡೆಗೆ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ‌. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 29, 2025, 09:42 PM IST
  • ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
  • ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಹಸು ಬಲಿ
  • ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಿಡಿ

Trending Photos

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ: 2026ರೊಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ! ಈಗ ಬಂಗಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ &#039;ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ&#039; ಆಗುವುದು ಖಚಿತ!
camera icon9
Baba Vanga 2026 prediction
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ: 2026ರೊಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ! ಈಗ ಬಂಗಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 'ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ' ಆಗುವುದು ಖಚಿತ!
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌
camera icon6
Rbi moves 64 tonnes gold reserves to india amid rising geopolitical financial risks
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌
&#039;ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್&#039; ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
camera icon12
Puneeth Rajkumar Death
'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
camera icon5
Hair Growth Serum
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
ಹುಲಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ‌ನಡೆಸುವಾಗ ವ್ಯಾಘ್ರ ನ ದಾಳಿಗೆ ಹಸು ಬಲಿ: ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಿಡಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಹಸು ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಡೆಗೆ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ‌. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಹಸುವನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ‌. ಪಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು‌‌. ‌ಪಡಗೂರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರುಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಹಸು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪಡಗೂರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಸಿಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯರೇ ಬರದೇ ಇವರು ಹೇಗೆ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ  ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಪಡಗೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಕಾನೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡ ಪಡಗೂರು ಜಮೀನುಗಳ‌ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹುಲಿ ಸುಳಿವು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಲು ಭಯ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರೂ ಕೂಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಹುಲಿ- ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಸಂಜೆ ಸಫಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್!

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Tiger AttackTigerChamarajnagar

Trending News