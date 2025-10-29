ಹುಲಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ‌ನಡೆಸುವಾಗ ವ್ಯಾಘ್ರ ನ ದಾಳಿಗೆ ಹಸು ಬಲಿ: ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಿಡಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಹಸು ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಡೆಗೆ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಹಸುವನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪಡಗೂರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರುಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಹಸು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪಡಗೂರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಸಿಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯರೇ ಬರದೇ ಇವರು ಹೇಗೆ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪಡಗೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಕಾನೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡ ಪಡಗೂರು ಜಮೀನುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹುಲಿ ಸುಳಿವು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಲು ಭಯ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರೂ ಕೂಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಹುಲಿ- ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
