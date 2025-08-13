English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ: ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್

ದಂಡ ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದುವರೆದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 13, 2025, 10:24 PM IST
    • ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ
    • ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ
    • ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಹೇಳಿಕೆ

Trending Photos

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ; 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 75,000 ರೂ.! ನೀವು ನಂಬ್ತೀರೋ.. ಬಿಡ್ತಿರೋ...
camera icon10
Gold rate
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ; 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 75,000 ರೂ.! ನೀವು ನಂಬ್ತೀರೋ.. ಬಿಡ್ತಿರೋ...
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಈ ಕಪ್ಪು ಕಾಳಿನ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ! ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಮನೆಮದ್ದು
camera icon11
White Hair
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಈ ಕಪ್ಪು ಕಾಳಿನ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ! ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಮನೆಮದ್ದು
ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! 59 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರಲು ಈಕೆಯೇ ಕಾರಣ?
camera icon10
Salman Khan and Katrina Kaif
ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! 59 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರಲು ಈಕೆಯೇ ಕಾರಣ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ &quot;ಕಿಡ್ನಿ&quot; ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ..! ಮದ್ಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣ..
camera icon6
alcohol
ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ "ಕಿಡ್ನಿ" ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ..! ಮದ್ಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣ..
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ: ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಕ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮಂಡಿಸಿದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಲಾರದ ಕೆಂದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೋಲಾರ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ 35 ಟನ್ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕೋಲಾರ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂದಟ್ಟಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮರು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ಬು ನಗರಸಭೆಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಣಿಕ್‌ ಷಾ ಪರೇಡ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನೋಡಲು E-Pass ವ್ಯವಸ್ಥೆ..!

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದೂ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ  ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಂಡ ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದುವರೆದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು

ವರದಿ: ಪ್ರಶೋಬ್‌ ದೇವನಹಳ್ಳಿ

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Minister Rahim KhanSwachh Bharat Mission

Trending News