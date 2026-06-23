ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಾದ 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ'ಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಲೋಪ ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.30 ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 75 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೇಖಪಾಲಕರ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ನಡೆಸಿರುವ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಳ್ಳಾಟಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.
ಒಂದೇ ಖಾತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಸರು; ಖಾತೆಯೇ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜಮೆ!
ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಬಿಟಿ (ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಲೋಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ:
ಒಂದೇ ಖಾತೆಗೆ ಹಲವರು: ರಾಜ್ಯದ 19,020 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ!
ಪದೇ ಪದೇ ಹಣ ಸಂದಾಯ: 8,995 ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ: ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,36,308 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಖಾತೆಯೇ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ 46.52 ಕೋಟಿ: ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೇ ಇಲ್ಲದ 23,262 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 46.52 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ! ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಯಾರು? ಎಂಬ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಖುದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಅನರ್ಹರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಅವರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಳ್ಳಾಟ!
ಈ ಮಹಾ ಲೋಪದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ತೀವ್ರ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದರೂ ಇಲಾಖೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಕಳ್ಳಾಟವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಗರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಇಲಾಖೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.