CT ravi accused of attempted :ಕಾಫಿನಾಡು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಿರೋ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಹಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೈ-ಕಮಲದ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡೆದಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೈ ಪಡೆ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕಮಲ ಪಾಳಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋಕು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ನೂರಾರು ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೈ-ಕಮಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮನಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಬಾರೋ... ಬಾ... ಹೊಡೀ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿರೋ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ. ಕೈ-ಕಮಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಮಾರಾಮಾರಿ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ. ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ನೋಡ-ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಂಪುರ ದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿಗೆ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧಿಕ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಕೈ-ಕಮಲ ಪಾಳಯ ಮಾರಾಮಾರಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ನೂತನ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 5800ಕೋಟಿ ಹಣ ತಂದಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ತರಲಿ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ, ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಣ ತಂದದ್ದು ನಾನು. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ದುಡ್ಡು ತಂದದ್ದು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗೂಂಡಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಇಂತಹ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ನಾನು ಬಗ್ಗೋನಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪರಮೇಶ್ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರ್ಮ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ,ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೈ ಪಡೆ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು ಕೂಡ ಕಮಲ ಪಾಳಯ ಅಷ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿಯನ್ನ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೆಲವರು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿಯನ್ನ ತಳ್ಳಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಿ ಅಂದರೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ. ಬೆದರಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬಹಳ ದಿನ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಆರಂಭ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಆದಂತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಜನ ಎಲ್ಲವನ್ಮೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ....