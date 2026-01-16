English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಾಯಿ ಬಳಿಕ ಮರಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ! ಮುಂದುವರೆದ ಆಪರೇಷನ್

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಾಯಿ ಬಳಿಕ ಮರಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ! ಮುಂದುವರೆದ ಆಪರೇಷನ್

Chamarajanagar News : ಚಾಮರಾಜನಗರದ ನಂಜೇದೇವನಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಭೀತಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಂಗತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 16, 2026, 01:55 PM IST
  • ಸದ್ಯ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿರುವ 10 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮರಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ
  • ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಮರಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋನ್‌' ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಾಯಿ ಬಳಿಕ ಮರಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ! ಮುಂದುವರೆದ ಆಪರೇಷನ್

Chamarajanagar News,: ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜೇದೇವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಐದು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಆರ್‌ಟಿ (BRT) ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದ ತಾಯಿ ಹುಲಿಯ ನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ಮರಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಮರಿ ಹುಲಿಯು ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಮರಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋನ್‌' ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಿತು.

ಮರಿ ಹುಲಿಯ ಸಂಚಾರ ದೃಢಪಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಕಾನೆಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದರು. ಇಬ್ಬರು ನರಿಣಿತ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮರಿ ಹುಲಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅರವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಇದೇ ನಂಜೇದೇವನಪುರ ಸಮೀಪ 'ತುಮಕೂರು ಮಾದರಿ'ಯ ವಿಶೇಷ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ನಂತರ ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಐದು ಹುಲಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮರಿ ಈಗ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಮರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.

ಸದ್ಯ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿರುವ 10 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮರಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಮರಿ ಹುಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಆರ್‌ಟಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

