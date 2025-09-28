English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಫರ್ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದು ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು!

ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಕ್ರ ನನಗೊಂದು ನಮ್ಮ‌ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಇದು.. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತ ಘಟನೆ ಇಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ‌ನಡೆದಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಆಫರ್‌‌ಗೆ ಜನ ಇರುವೆಯಂತೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ಜನರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು  ಕೊನೆಗೆ ಲಾಠಿ ರುಚಿ ತೋರುವಂತಾಗಿದೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಆಫರ್ ಏನು.. ಪೊಲೀಸರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಹೇಗಿತ್ತು‌.? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 28, 2025, 06:49 PM IST
    • ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಕ್ರ ನನಗೊಂದು ನಮ್ಮ‌ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಇದು.
    • ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತ ಘಟನೆ ಇಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ‌ನಡೆದಿದೆ.
    • ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಲಾಠಿ ರುಚಿ ತೋರುವಂತಾಗಿದೆ

Trending Photos

ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
camera icon6
Symptoms Of Blocked Arteries
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ!
camera icon8
Papaya Benefits
ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ!
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon6
Mercury and Mars conjunction
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ಆಫರ್ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದು ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು!

ಹಾಸನ : ನೋಡಿ ನೋಡಿ.. ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೋ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೋ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ‌ ಮಾಡೋಕೆ‌ ನಿಂತಿರೋ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಾ.. ಬದಲಾಗಿ ನೂತನ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸೋಕೆ ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಜನ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು ಈ ಘಟೆನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಂತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಜನ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ವಯಸ್ಕರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬುವಂತಾಗಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯ್‌ ರ್ಯಾಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.! ತಾಯಿ-ಮಗು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಣಹೋಮ

ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಹಾಸನ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ‌ಪೊಲೀಸರನ್ನ. ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಎತೇಚ್ಚವಾಗಿ ಜನ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳೇ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದು ಸರತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗದ ಜನ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯ‌ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಾವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆಯ್ತೋ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬೀಳೋಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದ ಸುಳಿವು ಕಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿ ಏಟು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲು‌ ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದು ಹೋಗು ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

hassanHassan NewsKannada newsKannadatoday kannada news

Trending News