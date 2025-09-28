ಆಫರ್ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದು ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು!

ಹಾಸನ : ನೋಡಿ ನೋಡಿ.. ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಐಪಿಎಲ್ಗೋ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೋ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಂತಿರೋ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಾ.. ಬದಲಾಗಿ ನೂತನ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸೋಕೆ ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಜನ..
ಹೌದು ಈ ಘಟೆನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಂತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಜನ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ವಯಸ್ಕರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬುವಂತಾಗಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯ್ ರ್ಯಾಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್.! ತಾಯಿ-ಮಗು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಣಹೋಮ
ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಹಾಸನ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರನ್ನ. ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಎತೇಚ್ಚವಾಗಿ ಜನ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳೇ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದು ಸರತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗದ ಜನ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆಯ್ತೋ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬೀಳೋಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದ ಸುಳಿವು ಕಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿ ಏಟು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲು ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದು ಹೋಗು ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸ.