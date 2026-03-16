  • ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಹೊಟೇಲ್ ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್: ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ..!

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಹೊಟೇಲ್ ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್: ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ..!

Gas Cylinder Problem: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳ ಅಭಾವ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೊಟೇಲ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಹೊಟೇಲ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲ್ಲ‌‌ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 16, 2026, 05:35 PM IST
  • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ
  • ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಟೇಲ್ ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗ್ತಿವೆ

EPS-2026: ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಷರತ್ತು ಕಣ್ಮರೆ.. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ
IPL 2026ಗೂ ಮೊದಲೇ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಮದುವೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನೂ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ!
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!
ಈ 5 ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ..! ತಿಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಖಚಿತ.. ಇದು ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಹೊಟೇಲ್ ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್: ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ..!

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ. ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಟೇಲ್ ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ್ಯಾಂತ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಫುಲ್ ಥಂಢಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರತೆ ಅರಿತ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಾದ  IOC, HPC, BPC, GAIL ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. 

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯತೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಸಚಿವರು, ಆದ್ಯತೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಶಾ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಚಿವರು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕರ ಬದ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯತೆ ಮಾಹಿತಿ..!
ಐದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚನೆ
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ 850 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ LPG
ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಿರೋದು 181.34 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ LPG 
ದಿನಕ್ಕೆ 9544 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ  4200 ಸಿಲಿಂಡರ್ 
ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ರೈಲ್ವೆ ,ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ನಂದಿನಿಗೆ 1200 ಸಿಲಿಂಡರ್ 
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಡಾಬಾಗಳು, ಹೊಟೇಲ್ ಗಳಿಗೆ 1000 ಸಿಲಿಂಡರ್ 
ಮೀನುಗಾರಿಗೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗೆ 500 ಸಿಲಿಂಡರ್ 
ಇತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 100 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ 
ಮೂರು ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ 7 ಸಾವಿರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ
ಆಟೋ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಪ್ರತಿದಿನ 48.34 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಿದೆ

ಸದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡ್ತಿರೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 850 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ LPG ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಕೇವಲ 181.34 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ LPG ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 9544 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 4200 ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆನೇ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ರೈಲ್ವೆ ,ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ನಂದಿನಿಗೆ 1200 ಸಿಲಿಂಡರ್.., ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಡಾಬಾಗಳು, ಹೊಟೇಲ್ ಗಳಿಗೆ 1000 ಸಿಲಿಂಡರ್, ಮೀನುಗಾರಿಗೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗೆ 500 ಸಿಲಿಂಡರ್  ಕೊಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆನೇ ಇತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 100 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಿದ್ದು, ಮೂರು ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ 7 ಸಾವಿರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಆಟೋ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಪ್ರತಿದಿನ 48.34 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಹೊಟೇಲ್ ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 30 ಸಾವಿರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರವೇ 1000 ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್  ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್.

ಇಂತಹ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂರ 256 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಲ್ಲದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೆನೇ ಇರ್ಲಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಹೊಟೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಪನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

