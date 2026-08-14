/Dam Water Levels: ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ; ಎಲ್ಲಾ ಡ್ಯಾಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Karnataka Dam Water Level: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 14 ಜಲಾಶಯಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವಿನ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ, ತುಂಗಾ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ: ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿ ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 109.74 ಅಡಿ ಇದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 4,875 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಇದ್ದು, 2,310 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮೂಲವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ: ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,859 ಅಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟ 2,858.07 ಅಡಿ ಎಂದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 4,133 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಇದ್ದರೆ, 5,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ: ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,284 ಅಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟ 2,282.36 ಅಡಿ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 8,448 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, 10,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳಹರಿವಿಗಿಂತ ಹೊರಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ: ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,922 ಅಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 2,916.03 ಅಡಿ ಇದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 3,820 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಇದ್ದು, 500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯವಾಗಿರುವ ಹೇಮಾವತಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ: ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 17,477 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 1,819 ಅಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1,793.25 ಅಡಿ ಇದೆ. ಹೊರಹರಿವು 3,420 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯ: ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 564, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟ 546.07 ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 11,275.9 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 1,511.16 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಾಣಿ ಜಲಾಶಯ: ಮಾಣಿ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 595, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟ 585.48 ಎಂದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 3,462 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಇದ್ದು, ಹೊರಹರಿವು 00 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 1,633 ಅಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1,628.20 ಅಡಿ ಇದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 23,290 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಹರಿವು 2,266 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಒಳಹರಿವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ: ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,079.50 ಅಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟ 2,065.40 ಅಡಿ. ಒಳಹರಿವು 4,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 794 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ: ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,175 ಅಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 2,172.16 ಅಡಿ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 10,241 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಇದ್ದು, 2,680 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯ: ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 588.24, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವೂ 588.24 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 21,084 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಇದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 21,084 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳಬರುವ ನೀರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 4,403 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಹರಿವು 201 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 186 ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟ 172.1 ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 27,979 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀಡಿರುವ 14 ಜಲಾಶಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಒಳಹರಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 519.60, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 519.42 ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಹರಿವು 20,155 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.
ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ: ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 492.25, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟ 492.23 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 20,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, 12,960 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಎಲ್ಲಾ ಜಲಾಶಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಜಲಾಶಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ ಒಳಹರಿವು ಹೊರಹರಿವು
ಕೆಆರ್ಎಸ್ 124.80 109.74 4,875 2,310
ಹಾರಂಗಿ 2,859 2,858.07 4,133 5,000
ಕಬಿನಿ 2,284 2,282.36 8,448 10,000
ಹೇಮಾವತಿ 2,922 2,916.03 3,820 500
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ 1,819 1,793.25 17,477 3,420
ಸೂಪಾ 564 546.07 11,275.9 1,511.16
ಮಾಣಿ 595 585.48 3,462 0
ತುಂಗಭದ್ರಾ 1,633 1,628.20 23,290 2,266
ಮಲಪ್ರಭಾ 2,079.50 2,065.40 4,000 794
ಘಟಪ್ರಭಾ 2,175 2,172.16 10,241 2,680
ತುಂಗಾ 588.24 588.24 21,084 21,084
ಭದ್ರಾ* 186 172.1 4,403 201
ಆಲಮಟ್ಟಿ 519.60 519.42 27,979 20,155
ನಾರಾಯಣಪುರ 492.25 492.23 20,000 12,960
ಆಲಮಟ್ಟಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ತುಂಗಾ, ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಒಳಹರಿವು
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ 27,979 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ತುಂಗಭದ್ರಾಕ್ಕೆ 23,290 ಕ್ಯೂಸೆಕ್, ತುಂಗಾಕ್ಕೆ 21,084 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ 20,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ 17,477 ಮತ್ತು 11,275.9 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಡ್ಯಾಂಗಳಿಗೆ ಒಳಹರಿವು, ಹೊರಹರಿವು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಗಳು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರು ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದ ಲೈವ್ ಡ್ಯಾಂ ವರದಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.)