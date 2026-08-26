/Darshan Renukaswamy Case: ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಿಸಿದ 3 ಷರತ್ತುಗಳೇನು? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ 14ನೇ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಎಸ್. ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 59ನೇ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಪ್ರದೋಷ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರದೋಷ್ ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರದೋಷ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಿಸಿದ 3 ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳು
1. ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುವಾಗ ಪ್ರದೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
2. ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ
ಪ್ರದೋಷ್ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. (ThePrint)
3. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಪಿ
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಫಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರದೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಅದರ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅವರು ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾತ್ರ, ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಕೀಲರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಪಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವಾಗಲಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?
ಪ್ರದೋಷ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರದೋಷ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು. (India Today)
ಆದರೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾದವು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆ, ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
‘ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ’ ಎಂದರೇನು?
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಬಹುದು.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ್ಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಪ್ರದೋಷ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವಾಗ ದಾಖಲಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.