Davanagere by election results : ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜನ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಮಲ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ಮದೇ ಗೆಲುವು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು. ಈ ನಡುವೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ. 25 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಣೆಬರಹ ನಾಳೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾತುರ, ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಕಾಣಕ್ಕಿಳಿದ್ದರು.
ಹೌದು.. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ನಿಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಸುಲಭ ಎಂದು ಮೊಮ್ಮಗ ಸಮರ್ಥ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ಎಂದು ಅಲ್ಫಾಸಂಖ್ಯಾತರು ವಿರೋಧ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಹಲವರು ಕಾಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅಹಿಂದ ಮತಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆದಿದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ, 4 ಬಾರಿ ಜನರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರು ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2, 31,067 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 1,58,399 ಜನ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 68.55 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಬಂಡಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ನಂತ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮತ ವಿಭಜನೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಒತ್ತಾರೆ ಏನೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದರೂ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಯಾರನ್ನ ಓಲೈಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.