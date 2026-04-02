  • ರಂಗೇರಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಕದನ : ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನಸ್ಪಂದನೆ, ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಇನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೂ ರೋಡ್‌ ಶೋ, ರಾಮುಲು ಅಶೋಕ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ. ಇದು ಸುಳ್ಳಿನ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದ ರಾಮುಲು. ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ ಅಖಾಡದ ಇಂದಿನ ಪ್ರಚಾರ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 2, 2026, 08:23 PM IST
ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಶೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್-ಭೂಮಿಕಾ
camera icon5
Jodi no 1
ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಶೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್-ಭೂಮಿಕಾ
ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಕೂಪರ್ ಕಾನ್ನೋಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಆಟಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಧೂಳೀಪಟ!
camera icon6
PBKS vs GT Match Highlights
ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಕೂಪರ್ ಕಾನ್ನೋಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಆಟಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಧೂಳೀಪಟ!
ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..
camera icon6
gold today rate
ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು
camera icon6
President of India
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು
ದಾವಣಗೆರೆ : ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಕದನ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಗರದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾಂಬ ದೇವಿ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ  ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ನಗರದ ಅಜಾದ್‌ ನಗರ, ಹಳೇಪೇಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ರೋಡ್‌ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು. 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್‌ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದೇ ಲೂಟಿ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಸುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 52000 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 1,31,000 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀರಿದ್ದ ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಸುಗೂಸು ಸಾ*ವು : ​ಮಗನ ಸಾ*ವಿನ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ತಾಯಿ

ಸಾಲದ ರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಟೀಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಾನದಂಡದಂತೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. 25 ರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ 2.95 ರಷ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಅನುದಾನಗಳು ಬರದ ಕಾರಣ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಜೆಟ್‌ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್‌ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಅನ್ನರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳುರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್‌ ಅಶೋಕ್‌ ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ನೀಡ್ತಿರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಚೀಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಂದರು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ವಿರುದ್ದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ತಂದು ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೂತ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀರಾಮಲು ಇದು ಸುಳ್ಳಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತಡುತ್ತಲೇ 03 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಳೆದಿದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ದಾಸ ಕರಿಯಪ್ಪಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಎಂದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಸಮರ : ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚರಂತಿಮಠ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಾಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮೂಲಕ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

