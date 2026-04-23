ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಮಾನತು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೌಲ್ವಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾನತು ರದ್ದಾಗದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಬ್ಬಾರ್, ನಸೀರ್ ಪರ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಉಲಮಾಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ನಾನೊಬ್ಬನೇನಾ ಮುಸ್ಲೀಂ ನಾಯಕ ಇರೋದು..? ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಅಸಮಧಾನ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜ ಅಂದ್ರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಗದಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 73 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ..!
ಇನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸಿಜರ್ ಇದೆ.ಮೊದಲು ನೊಟೀಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಝಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೂ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು.ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸಿಜರ್ ಇದೆಯಲ್ಲವಾ? ಅಂತಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಡೆಯನ್ನ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಮೌಲ್ವಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ವರದಿ ರವಾನೆ ಆಗಿದೆ.. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಅಮಾನತು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾ..? ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆ, ಮೌಲ್ವಿಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಕೈ ವರಿಷ್ಟರು ಬಗ್ಗುತ್ತಾರಾ ನೋಡಬೇಕು..