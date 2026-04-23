  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ : ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ : ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಿರುದ್ದದ ಅಮಾನತು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಉಲಾಮಾಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆಕ್ರೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.. ಕೈ ನಾಯಕತ್ವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎ‌‌ನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 23, 2026, 08:10 PM IST
    • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ -ಮೌಲ್ವಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
    • ನಸೀರ್, ಜಬ್ಬಾರ್ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್..?
    • ನಾಯಕತ್ವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎ‌‌ನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವಳೇ ಈಗ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡಿ ಕಾಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ವೈರಲ್..!
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವಳೇ ಈಗ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡಿ ಕಾಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ವೈರಲ್..!
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ, ಹಣ-ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ!
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ, ಹಣ-ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಶಿವನೇ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೋ&#039;: ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾಂಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ವೈರಲ್
ಶಿವನೇ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೋ': ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾಂಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ವೈರಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಮಾನತು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೌಲ್ವಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಅಮಾನತು ರದ್ದಾಗದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಬ್ಬಾರ್, ನಸೀರ್ ಪರ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಉಲಮಾಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ನಾನೊಬ್ಬನೇನಾ ಮುಸ್ಲೀಂ ನಾಯಕ ಇರೋದು..? ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಅಸಮಧಾನ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜ ಅಂದ್ರು.

ಇನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸಿಜರ್ ಇದೆ.ಮೊದಲು ನೊಟೀಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಝಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೂ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು.ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸಿಜರ್ ಇದೆಯಲ್ಲವಾ? ಅಂತಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಡೆಯನ್ನ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಮೌಲ್ವಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ವರದಿ ರವಾನೆ ಆಗಿದೆ.. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಅಮಾನತು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾ..? ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆ, ಮೌಲ್ವಿಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಕೈ ವರಿಷ್ಟರು ಬಗ್ಗುತ್ತಾರಾ ನೋಡಬೇಕು..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

