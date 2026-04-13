ದಾವಣಗೆರೆ ಚುನಾವಣೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಔಟ್ : ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾ ಕುತ್ತು..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಂಬಿಕೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ಶೇಖ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ಗೊಂದಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸು ವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಎಂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿತನ ತೋರಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನವರೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜುಪರ್ವೇಜ್ ಮೂಲಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ದಾದಿತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ದತ್ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಿಂದಲೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.. ಇದೆಲ್ಲದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ವೇಳೆ ಜಮೀರ್ ಅವರನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಮೀರ್ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರು. ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕನೆಂದೇ ಬಿಂಬಿಸಿ ಕೊಂಡವರು.. ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರಂತೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೂ ಕಷ್ಟ.. ಆದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ಗೊಂದಲ ಗದ್ದಲಗಳು ಜಬ್ಬಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಬಹುದು. ಇದೀಗ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ.. ಮುಂದೆ ಜಮೀರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆಡೆ ಮಾಡಿದೆ.