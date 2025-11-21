English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ತಿವಿದ ಡಿಸಿಎಂ..!

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಈಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ‌ಮುಟ್ಟತ್ತೋ‌ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 21, 2025, 07:53 PM IST
  • ಇನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ‌ ಟೀಂ ದೆಹಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಅಪ್ತರು ಡಿನ್ನರ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.
  • ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಚಾಟೀ ಬೀಸಿದ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್
  • ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಔತಣಕೂಟಗಳು ಆಗಿವೆ.

ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ತಿವಿದ ಡಿಸಿಎಂ..!
Photo Courtsey: X

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಗೂಡು ಸೇರಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಂದು ಹೊರಬಂದು ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಎಂದ ಟಗರಿಗೆ ಕನಕಪುರದ ಬಂಡೆ ಶುಭಾಶಯದ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದೆ.ಐ ವಿಶ್ ಹಿಮ್‌ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಸಿಎಂಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಯಾವುದು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾಟದ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್-ಆಲಿಯಾ‌ ಭಟ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು!? ಆಪ್ತರಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ..

ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಎಂ‌ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ‌ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ‌ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೋಡೆತ್ತು ರೀತಿ ಇದ್ದ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ‌ ಇದೀಗ ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ ಎಂಬಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತ‌‌ ನವಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಿನಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಡಿಕೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ದರ್ಶನ ಅಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತಾಶೆ ಯಾಗಿರೋ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಟ್ರಬಲ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ‌ ಒಂದು ಟೀಂ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪವರ್ ತೋರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತ‌ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದ ಡಿಕೆ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಂತ್ರಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ರಹಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ..?

ಮಾಧ್ಯಮದವರು ದೆಹಲಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ 'ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಣವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಬಣಗಳ ನಾಯಕ ಸಹ ನಾನಲ್ಲ.ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 140 ಜನ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ‌ ಈಗಲೂ ನಾವು ಬದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ‌ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಇನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ‌ ಟೀಂ ದೆಹಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಅಪ್ತರು ಡಿನ್ನರ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಚಾಟೀ ಬೀಸಿದ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್, ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಔತಣಕೂಟಗಳು ಆಗಿವೆ. ನಾಲ್ವರು ಡಿಸಿಎಂಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು,ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು,ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ‌ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿನ್ನರ್ ಸಭೆ ಆಗಿವೆ.ಅದರ‌ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಈ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದು ಮಾತಿನ‌ ಮೂಲಕವೇ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಟುಕಿದ್ರು

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಹಾದಿ ಬೀದಿ ರಂಪಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಇದು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ‌ಮುಟ್ಟತ್ತೋ‌ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ವರದಿ: ರಾಚಪ್ಪ ಸುತ್ತೂರು

ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು.

