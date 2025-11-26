English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್..!

ಸಂವಿಧಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು.ಈ ಮಾತನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ‌, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಯಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 26, 2025, 06:19 PM IST
ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಪ್ರತಿ ನುಡಿಯು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ.ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೋ ಕಾಕತಾಳಿಯವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಆಡುವ ನುಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಕುಟುಕುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.ಇಂದಿನ ಅವರ ಭಾಷಣದ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ದೇಶ..! ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ?

ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣಾ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು.ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ರು.ಎಲ್ಲರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ‌‌ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರೆತಿಲ್ಲ.ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ,ವೇದಿಕೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ.ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿ.ಚೇರ್ ಬೆಲೆ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.ಚೇರ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು.ಹಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೆನೇ ಉಳ್ಕೋತಿರಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.ಅವರ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿವರಸಿಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ..!

ಆ ಬಳಿಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಂವಿಧಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು.ಈ ಮಾತನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ‌, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು,ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಯಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.ಮಾತಾಡಿದ್ರು,ಗುರಾಯಿಸಿದ್ರು, ನಕ್ರು ಅದು ಸುದ್ದಿಯಾಗತ್ತೆ ಎಂದು ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸುದ್ದಿಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ಸುದ್ದಿಯಾಗೋತರವೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ.ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಶ್ರೀಗುರು ಗಿರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಕರೆಸಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಡಿಸಿಎಂ ನಿಂದ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲಸಿಗುತ್ತಾ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿದೆ.

DCM D K ShivakumarcongressKarnataka politicsCM Siddaramaiah.Karnataka Political Crisis

