DCM Dr G Parameshwara News: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತುಮಕೂರಿನ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಜೊತೆ ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ತಾವು ನಡೆದು ಬಂದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಏಳು-ಬೀಳುಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದರಲ್ಲದೆ, 3 ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದನ್ನು ನೆನೆದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2 ನೇ ಭಾರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಬಂದ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.
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ಇನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 80 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಪಕ್ಷ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಕ್ಷ ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಪರಂ?
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ನಾಯಕರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಂದು ಬರದಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
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ಹಿಂದೆ ಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದ ತಂದೆ..
ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ಹಾರ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂತೊಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲಾ ಎಂದು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ತಂದೆಯವರು ಅಯ್ಯೊ ದಡ್ಡ ಅದು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಕಣಯ್ಯ ಅಂದಿದ್ರು.
ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೆ.. ಅಂದು ಕೂಡ ಊರೆಲ್ಲಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ:
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೆನೆದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿಲ್ಲ.. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆಯವರು ಗಾಡಿಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದವಸ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ಇದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ. ಇವತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.
ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ..
ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂಟೆಂಡರ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯನವರು ಒಬ್ಬರೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಒಬ್ಬರೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೊದು ನನ್ನಾಸೆ. ನಾವ್ಯಾರು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲಾ...ಇಂದಲ್ಲಾ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿವಿ. ಆದರೆ ಈ ಲೆಗಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು.. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ.. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರು.