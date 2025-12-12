English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿನ್ನರ್ ಸಭೆ..!

ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿನ್ನರ್ ಸಭೆ..!

ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವಾಗ, ಡಿಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರಾ ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲೀಗ ಹಾಟ್ ಟಾಫಿಕ್, ಸಿಎಂ‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 12, 2025, 10:53 PM IST
  • ಯತೀಂದ್ರನ ಹೇಳಿಕೆ ಡಿಸಿಎಂಯಿಂದ ಡಿನ್ನರ್ ಸಭೆ
  • ಡಿನ್ನರ್ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ಟೀಂ ಫೈಟ್
  • ಸಿಎಂ‌ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ‌ ಟೀಂ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದೆ.

ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿನ್ನರ್ ಸಭೆ..!
file photo

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಟ್ಟದ ಫೈಟ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರ್ತಿದೆ.ಉಪಹಾರ ಕೂಟ, ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ‌ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಿವೆ.ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದು ಸುಪುತ್ರನ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಟೀಂ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದೆ.ಡಿಕೆಶಿ ಪರವಾಗಿ ನಡೆದ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು,5 ಸಚಿವರು.10 ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಡಿನ್ನರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ನಾಯಕರು ಎನೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವಾಗ, ಡಿಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರಾ ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲೀಗ ಹಾಟ್ ಟಾಫಿಕ್, ಸಿಎಂ‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸಿಎಂ‌ ಅಂತಾ ಸಿದ್ದು ಆಪ್ತರು.ಸಿಎಂ ಸುಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಟೀಂ ಇದೀಗ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದೆ.ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾಸಗಿ ರೆರ್ಸಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶಾಸಕರು.‌ಸಚಿವರು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸೋ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದು ಟೀಂಗೆ ತಮ್ಮ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕಾದ ಬೆದರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಖರೀದಿ..!

ಸಿಎಂ‌ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ‌ ಟೀಂ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದೆ.ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು. ಶಾಸಕರು.‌ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಐದಾರು ಸಚಿವರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಪರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ‌ ಬಲಾಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೇ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ.ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ,ನಾಡಿದ್ದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಡಿನ್ನರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಶಾಸಕ ರಂತೂ ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾದ್ರೆ.ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ರಣತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..!

ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಡಿಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದು ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಡಿಕೆಶಿ ಸೂಚನೆ ಬಳಿಕ ಬೆಂಬಲಿಗ ಶಾಸಕರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ರು ಯತೀಂದ್ರನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ಟೀಂನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆರಳಿದೆ.ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಕಟ್ಟಕೊಂಡರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ‌ ವರ್ತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦ರಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎದುರು ಪರೇಡ್ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ.

-ರಾಚಪ್ಪ ಸುತ್ತೂರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ

 ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗಾವಿ

Karnataka politicsCM SiddaramaiahBelagavi session

