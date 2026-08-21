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  • /Karnataka Govt: ವರಮಹಾಲಕ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸಿಎಮ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್! ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾನ್

Karnataka Govt: ವರಮಹಾಲಕ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸಿಎಮ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್! ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾನ್

Congress Govt: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಜನರು ಮತ್ತು ನಿವೇಶನ ರಹಿತ ಜನರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ (Dr. G Parameshwara) ಅವರು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 21, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:32 PM IST
Karnataka Govt: ವರಮಹಾಲಕ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸಿಎಮ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್! ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾನ್

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Prajwal B

Prajwal B

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