ಹಾಸನ: ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಡದಿ ಬಳಿಯ ಜಿಬಿಐಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ನಾಯಕ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಡಿಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೇವಲ 17 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಟೀಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ನಿಖಿಲ್, 136 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. 'ಡಿಸೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಟೀಂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ನೀಡಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೇವಲ ಜನರ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.ದುಡ್ಡಿನ ಮದ ತಲೆಗೇರಿ ಮಾತನಾಡದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ದುಡಿಯಲಿ. ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, 2028ಕ್ಕೆ ಇದೇ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಆಗ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು.
ಸಿಎಂ-ಡಿಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ರಂಪಾಟಕ್ಕೆ ಲೇವಡಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, 'ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಅವರ ಸಹೋದರ (ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್) ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ನಡುವೆ ಕುರ್ಚಿಯ ಕಿತ್ತಾಟ, ರಂಪಾಟ ನಡೆದು ಜನ ನಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಡಿಕೆಶಿ, ಮೊದಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ 'ಕೂಲಿ' ತರಲಿ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಬಿಡದಿ ಬಳಿಯ ಜಿಬಿಐಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದ ನಿಖಿಲ್, 'ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ನಡೆಸಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಜವಾದ ರೈತರಿದ್ದರಾ?ಯಾರಾದರೂ ಹಸಿರು ಶಾಲು ಧರಿಸಿದ್ದರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆಕೋರರು. ಬ್ರೋಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಟಾಚಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಜನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಅವರು, "ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ನಿಜವಾದ ರೈತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆಕೋರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಈ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ದರ್ಪದ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ದಿನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮೈ ಕೈ ಒದರಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.