  • DCRE ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ : ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್

DCRE ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ : ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಶೌರ್ಯ, ತನಿಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆದರೆ ಅಶಿಸ್ತು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪಗಳು ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಪ್ಪು  ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತದ್ದೆ ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಜುಗರ ತಂದಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 20, 2026, 07:44 PM IST
    • ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
    • DCREಯಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ..
    • ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್..

DCRE ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ : ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ ಈ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರವೃತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.‌ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ  DCRE ಇಲಾಖೆ ಇರೋದು ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಸ್ ಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನೊಂದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು. ಆದರೆ ಇದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ SP ಕರಿಬಸವನಗೌಡ, DySP ಮಹೇಶ್ವರ್ ಗೌಡ ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೆ ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಎಸ್ ಪಿ ಕರಿಬಸನಗೌಡ  DySp ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ದೂರು ಪಡೆದು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೇ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಿರುಕುಳ ನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರೋ SP ಕರಿಬಸನಗೌಡ, ಈ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೂ ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಪಗಳು ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.ಸದ್ಯ ಈ ಕಿರಿಕ್ಕನ್ನು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ರೀಯಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು.

ಇತ್ತ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಪಿ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. DCRE ಎಸ್ ಪಿಯಾಗಿರೋ ಕಾಶಿ ಎಂಬುವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನ ಸಿಎಂ, ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡಲು 30 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಿಜಿ & ಐಜಿಪಿ ಸಲೀಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಪಿ ಕಾಶಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಸದ್ಯ ಈ ಪತ್ರವೂ ಡಿಜಿ ಸಲೀಂ ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

