  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೆಹಲಿಯಾತ್ರೆ: ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲು ಡಿಕೆ ಆಪ್ತರ ಪ್ರಯತ್ನ..!

ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪರ ಕೈಎತ್ತುವಂತೆಯೂ ಸಹ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 24, 2025, 07:00 PM IST
  • ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಆಪ್ತರ ಬಣದ ಶಾಸಕರ ತಂಡ
  • ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲು ಡಿಕೆ ಅಪ್ತರು ಪ್ರಯತ್ನ

file photo

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಅದೇ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ‌ ಪಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಟ್ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಲು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ದೆಹಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಐವರು ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಶಾಸಕರಾದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್,ಉದಯಗೌಡ,ಎ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಯನ ಮೋಟಮ್ಮ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಸೇರಿ ಐವರು ಶಾಸಕರ ತಂಡ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ಲಾಬಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು 28ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿರುವ ಈ ಟೀಂ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಶಾಸಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಶಾಸಕರ ತಂಡ ರವಾನೆ ಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದೇಕೆ?

ಜಾರ್ಜ್ ಬೇಟಿಯಾದ ಡಿಕೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ..!

ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರೋ ಡಿಕೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದುವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.ಈ ವೇಳೆ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಷಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತನೂ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರಾಗಿರೋ ಜಾರ್ಜ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪರ ಕೈಎತ್ತುವಂತೆಯೂ ಸಹ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಕದನ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು.

D K ShivakumarcongressCongress Crisis in KarnatakaCM SiddaramaiahKarnataka politics

