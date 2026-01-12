ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ,ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಸೇರಿ ಆರು ಜನರ ವಿರುಧ್ಧ FIR

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಪರಿಮಳ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು ಅರು ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ವಿರುಧ್ದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 12, 2026, 07:04 PM IST
  • ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ.
  • ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ.
  • ಆರು ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ದಾಖಲಾಯ್ತು ಎಫ್ ಐ ಆರ್.

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ,ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಪರಿಮಳ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು ಅರು ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ವಿರುಧ್ದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾವಷ್ಟೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಡೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು, ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಚರರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೇ ಆಕೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನೆನ್ನೆ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಪರಿಮಳ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗಳ ವಿರುಧ್ದ ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಪರಿಮಳ ಇಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿನಿ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಆರು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು,ಈಗಿರುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ ಈಗಾಗೆಲೆ ಆರು ಮಂದಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಡೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಪರಿಮಳಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ .ಇನ್ನು ಯುವತಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ತಾಯಿ ಪರಿಮಳ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮುಂದೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಗಿ ಹೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನೋವನ್ನು ಪಡುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ ಪರಿಮಳ ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾಳೆ,ಇನ್ನು ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕ್ಕಾಗಿ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವ ತಾಯಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

