ಯುದ್ಧದ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಯುಎಇಯಿಂದ ಕಾರವಾರದ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ 'ಚೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್' ಹಡಗು!

ಕಾರವಾರ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ -ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಯುಎಇಯಿಂದ ಬಿಟುಮಿನ್ ಹೊತ್ತ ಹಡಗೊಂದು ಇಂದು ಕಾರವಾರದ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ
ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಯುಎಇಯಿಂದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹಡಗು ಇದಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ಹಡಗು ಯುಎಇಯ ಕೋರ್ಪಕಾನ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈಗ ಈ ಹಡಗನ್ನು ಚೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 3,100 ಟನ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 5,500 ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ,ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಯುಎಇಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಈ ಹಡಗು, ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಈಗ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ಹಡುಗು ಹಡಗು ಇಂದು ಸಂಜೆಯೇ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಮರಳಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಡಗು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.