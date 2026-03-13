ಯುದ್ಧದ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಯುಎಇಯಿಂದ ಕಾರವಾರದ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ 'ಚೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್' ಹಡಗು!

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ -ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್  ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ  ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಯುಎಇಯಿಂದ ಬಿಟುಮಿನ್ ಹೊತ್ತ ಹಡಗೊಂದು ಇಂದು ಕಾರವಾರದ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 13, 2026, 11:35 PM IST
  • ಈ ಹಡುಗು ಇಂದು ಸಂಜೆಯೇ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಮರಳಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ.
  • ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಡಗು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ
  • ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು!
camera icon6
Monaco
ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು!
ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಲವ್‌.. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ ತ್ರಿಶಾ..!
camera icon6
Trisha Krishnan
ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಲವ್‌.. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ ತ್ರಿಶಾ..!
ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಡುವೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ: ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌, ರಾಜವೈಭೋಗ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಡುವೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ: ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌, ರಾಜವೈಭೋಗ
ವ್ಹಾರೆವ್ಹಾ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ರಮೇಶ್ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!
camera icon5
Karna Kannada serial updates
ವ್ಹಾರೆವ್ಹಾ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ರಮೇಶ್ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!
ಕಾರವಾರ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ -ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್  ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ  ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಯುಎಇಯಿಂದ ಬಿಟುಮಿನ್ ಹೊತ್ತ ಹಡಗೊಂದು ಇಂದು ಕಾರವಾರದ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಯುಎಇಯಿಂದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹಡಗು ಇದಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ಹಡಗು ಯುಎಇಯ ಕೋರ್ಪಕಾನ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ!

ಈಗ ಈ ಹಡಗನ್ನು ಚೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 3,100 ಟನ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 5,500 ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ,ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಯುಎಇಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಈ ಹಡಗು, ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಈಗ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO Interest: ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..‌

ಈ ಹಡುಗು ಹಡಗು ಇಂದು ಸಂಜೆಯೇ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಮರಳಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಡಗು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
 

Karwar Port Breaking NewsCheng X Ship KarwarUAE to Karwar Bitumen ImportHormuz Strait Shipping RestrictionsIran-Israel War Impact on Shipping

