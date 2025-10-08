ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಮನಕಲಕುವ ಕರಾಳ ಸತ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದಿನ್ನು ಜೀವಂತ

Devadasi tradition India: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ದಮನಿತ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಷೇಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ದೇವದಾಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯರನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇದು ಈಗ ಶೋಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಏಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೇನು?
ದೇವದಾಸಿ ಎಂದರೆ "ದೇವರ ಸೇವಕಿ", ಅಂದರೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವಳು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯರನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆಯೊಂದಿಗೆ "ಮದುವೆ" ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳು, ನೃತ್ಯಗಳು (ಭರತನಾಟ್ಯದಂತಹವು) ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪದ್ಧತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, 6 ರಿಂದ 12 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವದಾಸಿಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ದೇವಾಲಯಗಳ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಾಜರು ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು?
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸುಲ್ತಾನರು, ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತು. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಬೆಂಬಲವು ನಿಂತುಹೋಯಿತು, ಇದು ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದ ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅನೇಕ ದೇವದಾಸಿಯರು ಶ್ರೀಮಂತ ಪುರುಷರ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು 1934 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ದೇವದಾಸಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು, ಆದರೆ ಅದರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಏಕೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ?
ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ:
ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ: ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆ: ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಗಳವರು, ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ: ದೇವದಾಸಿಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಳಪೆ ಜಾರಿ: ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು (ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವದಾಸಿ (ನಿಷೇಧ) ಕಾಯ್ದೆ) ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಜಾರಿ ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು: ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮುರಿಯಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇದು ಏನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ?
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (NGOಗಳು) ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ದೇವದಾಸಿಯರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯ, ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಬಡತನವು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
