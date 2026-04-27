  • ರಕ್ಷಕನೇ ಭಕ್ಷಕ?: ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ, ಭೂ ದಂಧೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ!

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಕಾನೂನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಕನೇ ಭಕ್ಷಕನಾದರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಭೂ ದಂಧೆ, ಲಂಚದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 27, 2026, 04:45 PM IST
ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಯಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಯಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಅಸ್ತ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 22 ದಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ!
ಈ ದಿನದಂದು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌, ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌.. ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್‌ ಸಿಂಪಲ್‌!
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂಜುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌.. ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಗಾಯದ ಗಂಭೀರತೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಬೆಂಗಳೂರು : ​ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಭೂ ದಂಧೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಇವರ ಮೇಲಿದೆ. ಒಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ ಆರೋಪ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಜಮೀನು ವಿವಾದವೊಂದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಂದ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಡ ಟೀ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಫ್ತಾ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

​ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಈ ದುರ್ನಡತೆ ವಿರುದ್ಧ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಕರುನಾಡ ಸೇನಾನಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು,ಉನ್ನತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

