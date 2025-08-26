English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿವಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ: ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ!

mask man chinnayya wife: ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮದಂಗಲ್ ವಿಚಾರ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದೆ.. ನೂರಾರು ಶವಗಳನ್ನ ಹೂತಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಬುರುಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ಬುರುಡೆ ಕಥೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 26, 2025, 08:41 AM IST
  • ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮದಂಗಲ್ ವಿಚಾರ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದೆ
  • ನೂರಾರು ಶವಗಳನ್ನ ಹೂತಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಬುರುಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ಬುರುಡೆ ಕಥೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ

Trending Photos

ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಪೋಟೋಶೂಟ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 1500 ರೂ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಪೋಟೋ ಯಾವುದು?
camera icon11
Aishwarya Rai Net Worth
ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಪೋಟೋಶೂಟ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 1500 ರೂ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಪೋಟೋ ಯಾವುದು?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಸರ್ಕಾರ..!
camera icon5
kerala
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಸರ್ಕಾರ..!
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ
camera icon7
7th Pay Commission
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಪ್ಟ್..‌ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ವೇತನ! ಡಬಲ್‌ ಆಗುವುದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ..
camera icon6
Central Govt Employees
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಪ್ಟ್..‌ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ವೇತನ! ಡಬಲ್‌ ಆಗುವುದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ..
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿವಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ: ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ!

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮದಂಗಲ್ ವಿಚಾರ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದೆ.. ನೂರಾರು ಶವಗಳನ್ನ ಹೂತಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಬುರುಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ಬುರುಡೆ ಕಥೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.. ಈಗ  ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ವಾರ ಕೇವಲ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ : ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ

ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರನ್ನ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದ್ವೆಯಾಗಿದ್ದ ಮದ್ವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಳನ್ನ ಕರೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಮನೆ ಲೀಸ್ ಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ವಾಸವಿದ್ರು ಅದೇನಾಯ್ತೊ ಏನೋ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕವೇ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಆ ರೀತಿಯಿಲ್ಲ ಆತನದ್ದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ವಾರ ಕೇವಲ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ : ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ

ಇನ್ನು ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಕ್ರೈಸ್ಥ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪವಿತ್ತು ಆದ್ರೆ  ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೆಳಿದ್ದು ನಾವು ಮತಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ‌ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

dharamsthala dharmadangalmask man chinnayya wife

Trending News