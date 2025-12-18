ಜಾಮೀನು ದೊರೆತ 24 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಬುರುಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ರೀಲಿಸ್- ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯತ್ತ ತೆರಳಿದ ಚಿನ್ನಯ್ಯ

Dharmasthala Case: ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶವಗಳನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮಾಸ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ @ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಶ್ರದ್ಧ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ ಐಟಿ ರಚಿಸಿ, ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ದೂರುದಾರ ಬುರುಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದೂರುದಾರನನ್ನೇ ಎಸ್ಐಟಿ ಟೀಮ್ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಎಸ್ಐಟಿ ಟೀಮ್, ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭದ್ರತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯನನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಸುದೀರ್ಘ 2ವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಜಾಮೀನು ದೊರೆತ 24 ದಿನದ ಬಳಿಕವೇ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊರವಲಯದ ಸೋಗಾನೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿಗೆ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.32 ಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯನನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೇ ಬುರುಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದೇ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೋರ್ಟ್, ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ 12 ನಿಬಂಧನೆ ಸಹ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬುರುಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕರೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಂದು, ಚಿನ್ನಯ್ಯನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಜಾಮೀನು ದೊರೆತ 24 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ.17 ರ ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಜಾಮೀನುದಾರರ ಜೊತೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಣವನ್ನ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ, ಜಾಮೀನು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೇ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿಗೆ ಆದೇಶ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಡವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಭದ್ರತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.32 ಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಯ್ಯ, ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೊನೆಗೂ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಪ್ರತಿ 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ದು, ಜಾಮೀನು ಪಡೆದ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.