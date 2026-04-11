ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಭೀಕರ ಹ*ತ್ಯೆ..! ಸ್ಕೇಚ್‌ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಂದರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಿದ್ದವನು ಮಸಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 11, 2026, 06:34 PM IST
ಧಾರವಾಡ : ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರೋ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಫೈರೋಜ್ ಪಠಾಣ್(32). ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಮಾಳಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಈತ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೂಥ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಫೈರೋಜ್ ಪಠಾಣ್ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಈತ ಕೆಲವರ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಆತನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು 8:20 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫೈರೋಜ್ ಮನೆಗೆ ಯೂಥ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ತನ್ನ ಮೂವರು ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತಾನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಫೈರೋಜ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಫೈರೋಜ್ ಗೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಗೇಟ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಸನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಚಾಕು ಹೊರ ತೆಗೆದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇರಿದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. 

ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಪಠಾಣ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಓರ್ವ ಗೇಟ್ ಹಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಮೂವರು ಸದ್ದಾಂ, ಗೌಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ವೇಜ್ ಅಂತಾ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎದುರು ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆರೋಪ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ಕೈವಾಡವೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆರೋಪ.

ಇದೇ ಏ. 24 ರಂದು ಫೈರೋಜ್ ಪಠಾಣ್ ನ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದ. ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಲೈಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಸಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರೋ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಡೆದ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಲೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರೋ ನಾಲ್ವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದವರನ್ನು ನಿನ್ನೆಯೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರೋ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಫೈರೋಜ್ ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೊಲೆಗಾರರು ಅದನ್ನು ಧಾರವಾಡ-ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಪರಾರಿಯಾಗಿರೋ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಠಾಣ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಧಾರವಾಡದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರೋದಂತೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

