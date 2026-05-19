ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ನೇ ತಾರೀಖು ಬಬನ್ ವೃದ್ಧೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಆ ವೃದ್ದೆ ಹೊರವಲಯದ ಒಂಟಿ ಮನೆವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ತಾನಾಯಿತು ತನ್ನ ಬದುಕಾಯಿತು ಎಂದು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ವೃದ್ಧೆಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ದುರುಳನೊಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇದೀಗ ಆತನಿಂದಲೇ ಆಕೆಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹೀಗೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಗುನಗುತ್ತಾ ನಿಂತಿರೋ ಈ ವೃದ್ಧೆಯ ಹೆಸರು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅಂಗಡಿ. ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ದಡ್ಡಿ ಕಮಲಾಪುರ ಬಳಿಯ ತೋಟದ ಒಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ವಯಸ್ಸು 68 ವರ್ಷ. ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಹೊಂದಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ವೃದ್ಧೆಯ ಮಗ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ವೃದ್ಧೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಶವವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದು ಕೊಲೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಬಳಿಕ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೊಲೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಹಂತಕನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಲೆಗಾರನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಹಂತಕನ ಬೆನ್ನು ಬಿಡದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಬಬನ್ ಸದಾಶಿವ ಜಾವೀರ್(40)ನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕುತೂಹಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಂತಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕುತೂಹಲ. ಬಬನ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲಸಿದ್ದ. ಬಬನ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬಬನ್ ಆಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೂರವಿದ್ದರೇನು? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಂತೆಯೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಆಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ. ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಾಗ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ನೇ ತಾರೀಖು ಬಬನ್ ವೃದ್ಧೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ತಲೆಗೆ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ವೃದ್ಧೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸರ, 5 ಸಾವಿರ ನಗದನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ವೃದ್ಧೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈತನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಬನ್ ನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮುಂಚೆ ದಾವಣಗೇರಿಯ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿಯೂ ಓರ್ವ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿ ಮಾಲೀಕನ್ನು ಕೊಂದಿರೋ ಕೇಸು ಈತನ ಮೇಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.