Special Train: ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು:
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಈಶಾನ್ಯ ಗಡಿನಾಡು ರೈಲ್ವೆ (ಎನ್ಎಫ್ಆರ್) ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ಗುವಾಹಟಿ - ಯಶವಂತಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲು:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 05642 ಗುವಾಹಟಿ - ಯಶವಂತಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಜೂನ್ 06, 2026 (ಶನಿವಾರ) ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:20 ಕ್ಕೆ ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು ಇದು ಜೂನ್ 08, 2026 (ಸೋಮವಾರ) ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 13:30 ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಶವಂತಪುರ - ಗುವಾಹಟಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 05641 ಯಶವಂತಪುರ - ಗುವಾಹಟಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಜೂನ್ 08, 2026 (ಸೋಮವಾರ) ರಂದು ರಾತ್ರಿ 23:15 ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಜೂನ್ 11, 2026 (ಗುರುವಾರ) ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:15 ಕ್ಕೆ ಗುವಾಹಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಯಶವಂತಪುರ - ಗುವಾಹಟಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ:
ಯಶವಂತಪುರ - ಗುವಾಹಟಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಯಶವಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಯಲಹಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್, ಹಿಂದೂಪುರ, ಧರ್ಮಾವರಂ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗೂಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಧೋನ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ನಂದ್ಯಾಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮಾರ್ಕಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ನರಸರಾವ್ಪೇಟೆ, ಗುಂಟೂರು ಜಂಕ್ಷನ್, ವಿಜಯವಾಡ ಜಂಕ್ಷನ್, ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ದುವ್ವಾಡ, ಸಿಂಹಾಚಲಂ ಉತ್ತರ, ವಿಜಯನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್, ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ರಸ್ತೆ, ಪಲಾಸ, ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ, ಖುರ್ದಾ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಕಟಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕಿಯೋಂಜರ್ ರಸ್ತೆ, ಭದ್ರಕ್, ಬಾಲೆಶ್ವರ್, ಖರಾಗಪುರ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ರಾಸ್, ದಂಕುನಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಬರ್ಧಮಾನ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಬೋಲ್ಪುರ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ, ರಾಂಪುರ್ ಹ್ಯಾಟ್, ಮಾಲ್ಡಾ ಟೌನ್, ಬರ್ಸೋಯ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕಿಶನ್ಗಂಜ್, ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ, ನ್ಯೂ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್, ನ್ಯೂ ಅಲಿಪುರ್ದೂರ್, ಕೊಕ್ರಜಾರ್, ನ್ಯೂ ಬೊಂಗೈಗಾಂವ್, ಬಾರ್ಪೇಟಾ ರಸ್ತೆ, ರಂಗಿಯಾ, ಕಾಮಾಖ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಯಶವಂತಪುರ - ಗುವಾಹಟಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 22 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಎಸಿ 2-ಟೈರ್ ಕೋಚ್, ನಾಲ್ಕು ಎಸಿ 3-ಟೈರ್ ಕೋಚ್ಗಳು, ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚ್ಗಳು, ಮೂರು ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಜನರೇಟರ್-ಕಮ್-ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ (ಜಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ಡಿ) ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-