Mysuru to Mantralaya Train: ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
Mysuru to Mantralaya Direct Train Service: ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ/ಗುರು ರಾಯರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಮೇ 1, 2026ರಿಂದ ಮೈಸೂರು - ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ರೈಲು ಕೇವಲ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಯರ ಭಕ್ತರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸು:
ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯರ ಭಕ್ತರು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (South Central Railway) ಲಕ್ಷಾಂತರ ರಾಯರ ಭಕ್ತರ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದು, ಕಾಕಿನಾಡ-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ನೇರ ರೈಲು ವಿವರ:
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17289/17290 ಕಾಕಿನಾಡ - ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಕಾಕಿನಾಡ- ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು- ಕಾಕಿನಾಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ರೈಲುಗಳು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿವೆ.
ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ನೇರ ರೈಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರ:
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ರೈಲು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ (ಕಾಕಿನಾಡ) ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 17290 ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೊದಲ ನೇರ ರೈಲು ಮೇ 2, 2026ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಂಜೆ 5:05ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ (ಮೇ 3, 2026ರ ಭಾನುವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ 3:28ಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರು ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತುಂಗಭದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದೆ?
ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ಕಾಕಿನಾಡ- ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮಂಡ್ಯ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಿಂದೂಪುರ, ಧರ್ಮಾವರಂ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಾಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ:
ಅಂತೆಯೇ, ಕಾಕಿವಾಡದಿಂದ ಹೊರಟು ಮೈಸೂರು ತಲುಪುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು, ಕೃಷ್ಣ, ಯಾದಗಿರಿ, ಸೇಡಂ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
17289 ಕಾಕಿನಾಡ- ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ:
ಕಾಕಿನಾಡ ಟೌನ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಸಮಲ್ಕೋಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ರಾಜಮುಂಡ್ರಿ, ನಿಡದವೋಲು ಜಂಕ್ಷನ್, ತನುಕು, ಭೀಮಾವರಂ ಟೌನ್, ಅಕಿವಿಡು, ಕೈಕಲೂರು, ಗುಡಿವಾಡ ಜಂಕ್ಷನ್, ವಿಜಯವಾಡ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗುಂಟೂರ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ನಲ್ಗೊಂಡ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಬೇಗುಂಪೇಟ್, ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ, ವಿಕಾರಬಾದ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಸೇಡಂ, ಯಾದಗಿರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜಂಕ್ಷನ್, ರಾಯಚೂರು ಜಂಕ್ಷನ್, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರೋಡ್, ಅದೋನಿ, ಗುಂಟಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅನಂತಪುರ್, ಧರ್ಮಾವರಂ ಜಂಕ್ಷನ್, ಹಿಂದೂಪುರ್, ಯಲಹಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಡು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್
ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕಾಕಿನಾಡ- ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಸವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ರೈಲು ಕೂಡ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ನೀವು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ IRCTCಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬೇಡಿ ನೀಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.