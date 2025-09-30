ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾ*ವು

Wild Elephant Attack: ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಭಾಗವಾದ ಎತ್ತಗಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟ ಸಮೀಪ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಆನೆ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಾಳವಾಡಿಯ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಹದೇವ (65) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬಿಸಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಭಾಗದ ಎತ್ಗಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಿದರೇ ಕಾಡಾನೆಗಳು ನಾಡಿನತ್ತ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.